Un documentaire azerbaïdjanais a reçu deux prix

Bakou, 29 novembre, AZERTAC

Le documentaire azerbaïdjanais « Sonuncu » (Le dernier) a été récompensé aux festivals internationaux tenus au Bélarus et en Pologne.

Produit par le Centre des médias de Bakou et le studio Salnamefilm avec le soutien du ministère de la Culture de la République d'Azerbaïdjan, le documentaire « Sonuncu » parle du dernier habitant de l'île de Kurdili, Vitaly Pronin. En 1981, Kurdili, autrefois une île animée, est devenue inhabitable en raison de la montée des eaux de la mer Caspienne. La plupart de la population a migré de l'île. Sans gaz, sans électricité et presque inhabitée, l'île est devenue solitaire. La nature et les animaux sont devenus sauvages et les maisons ont été détruites. Plus personne n'y habitait sauf Vitaly, âgé de 68 ans... Il rend son dernier souffle sur l'île... Devant la caméra.