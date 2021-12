Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a donné le 1er décembre un coup de fil au premier président du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaïev.

Le président azerbaïdjanais a félicité Noursoultan Nazarbaïev, qui avait été élu premier président du Kazakhstan 30 ans avant, à l’occasion du Jour du premier président de la République du Kazakhstan et lui a souhaité bonne santé et plein succès dans ses activités. Soulignant que Noursoultan Nazarbaïev avait jeté les bases de l'État-nation du Kazakhstan moderne, le président Ilham Aliyev a déclaré que grâce à sa politique clairvoyante et à son activité inlassable, le pays avait parcouru, depuis les premiers jours de l'indépendance, un chemin de développement rapide dans tous les domaines en franchissant des épreuves historiques et avait occupé une place digne dans l'arène internationale. Le président Ilham Aliyev a souligné que les relations amicales entre Noursoultan Nazarbaïev et le dirigeant national du peuple azerbaïdjanais, Heydar Aliyev, avaient constitué les bases solides pour les relations bilatérales entre les deux pays.

Exprimant sa gratitude au chef de l'État pour les félicitations et les paroles agréables, Noursoultan Nazarbaïev a évoqué avec estime son amitié avec le leader national Heydar Aliyev, précisant que la politique sage et clairvoyante du grand leader était poursuivie avec succès par le président Ilham Aliyev. Noursoultan Nazarbaïev a souligné l'importance de la victoire de l'Azerbaïdjan dans la Guerre patriotique.

Le président Ilham Aliyev et Noursoultan Nazarbaïev se sont déclarés convaincus que les relations amicales entre les deux pays et les deux peuples continueraient à se développer et à se renforcer.

Au cours de la conversation téléphonique, Noursoultan Nazarbaïev a présenté ses condoléances au président Ilham Aliyev pour la mort des militaires azerbaïdjanais dans un crash d'hélicoptère.

Le président azerbaïdjanais a exprimé ses remerciements pour les condoléances.