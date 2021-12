Entretien du président azerbaïdjanais avec le président de la Fondation américaine pour la compréhension ethnique

Bakou, 2 décembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu le 2 décembre le président et fondateur de la Fondation américaine pour la compréhension ethnique, Marc Schneier.

Le climat de tolérance existant depuis les temps les plus anciens, la coexistence des représentants de toutes les nations et religions, ainsi que de la communauté juive dans l’amitié et la paix en Azerbaïdjan ont été soulignés lors de l’entretien.

Les conditions offertes et l'attention accordée au niveau de l'État aux représentants d'autres communautés religieuses et ethniques, ainsi qu’à la communauté juive ont été saluées et la participation active des Juifs dans la vie publique de l’Azerbaïdjan a été évoquée.

Au cours de la conversation, le Peace4Culture Partners Forum, tenu à Bakou et auquel Marc Schneier avait participé, a été qualifié de nouvelle contribution de l'Azerbaïdjan au développement du dialogue interculturel.