Le Directeur général de l’ICESCO appelle à la coopération dans l’élaboration de politiques à même de consolider le dialogue civilisationnel et réaliser la paix

Bakou, 3 décembre, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a souligné l’importance des partenariats et initiatives transfrontaliers dans l’élaboration de politiques permettant d’atteindre la paix et de consolider le dialogue civilisationnel et la sécurité globale afin de parvenir à la cohésion sociale et au développement durable, en appelant à la coopération dans ces nobles initiatives.

Il s’agit de l’allocution enregistrée qu’il a adressée au Forum des partenaires de la paix pour la culture 2021, organisé ce jeudi 2 décembre par l’Université d’Ada dans la capitale azerbaïdjanaise Bakou, sous le thème : « Appel mondial », en partenariat entre l’Université, l’ICESCO, l’Alliance des civilisations des Nations Unies et le ministère azerbaïdjanais de la Culture, et qui s’inscrit dans le cadre des activités du Forum de dialogue de Bakou visant à promouvoir le dialogue interculturel et à intensifier les efforts pour parvenir à la paix entre les sociétés.

Dans son allocution, Dr AlMalik a souligné le rôle central de la culture pour assurer les normes nécessaires à la prévention des conflits et de la violence, en instaurant la paix et en consolidant les valeurs d’entente et de tolérance dans les sociétés. Il a fait référence aux efforts de l’ICESCO, de ses cadres et partenaires et des chefs religieux, et à leur quête incessante d’éducation sociétale à travers la réhabilitation des jeunes et des femmes et leur formation au leadership pour la paix et la sécurité.

Il a également passé en revue les principaux programmes et initiatives lancés par l’ICESCO dans le but de diffuser et promouvoir la culture de paix, en tête desquels figurent le Colloque mondial sur le renforcement des capacités en matière d’éducation à la paix et d’autonomisation socioéconomique des femmes, tenu en partenariat avec le Centre régional de l’ICESCO pour l’éducation à la culture de la paix (CRECP) à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), le Programme de l’ICESCO de formation des femmes et des jeunes au leadership pour la paix et la sécurité (édition 2021), au cours duquel 30 jeunes hommes et femmes de 24 pays ont été nommés officiellement ambassadeurs de la paix de l’ICESCO et contribueront à conduire leurs sociétés vers la paix à l’avenir, ainsi que l’ouvrage de l’ICESCO « paix 360 » qui comprend les visions des décideurs politiques, experts et dirigeants sur leurs points de vue, expériences et idées quant à la culture de paix.

Au terme de son allocution, le Directeur général de l’ICESCO a affirmé le souci et l’engagement de l’Organisation à œuvrer étroitement avec tous les partenaires pour parvenir à un climat durable de paix et de sécurité. (ICESCO)