Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères informe son homologue néerlandais de la situation dans la région

Bakou, 3 décembre, AZERTAC

Lors de son déplacement à Stockholm pour participer à la 28e réunion du Conseil ministériel de l’OSCE, le ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, a rencontré jeudi son homologue néerlandais Ben Knapen.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur l'agenda de la coopération bilatérale entre l'Azerbaïdjan et les Pays-Bas, ainsi que sur les questions relatives à la sécurité régionale.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a informé son homologue de la situation post-conflit et des développements récents dans la région, soulignant l'importance de la mise en œuvre des déclarations trilatérales, de l'ouverture des liens de communication dans la région, de la normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans le cadre des normes et principes du droit international et de lancer les pourparlers de délimitation.

Djeyhoun Baïramov a informé son interlocuteur que l'Azerbaïdjan soutenait la résolution des problèmes liés à l'établissement des relations bilatérales avec l'Arménie par le dialogue.

Il a souligné la nécessité du soutien de la communauté internationale aux efforts visant à normaliser entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Djeyhoun Baïramov a déclaré que les approches unilatérales et partiales ne contribuaient pas à ces efforts et a souligné la nécessité d'informer pleinement et complètement le public, y compris les organes législatifs des pays étrangers, sur les questions d'intérêt dans le contexte du processus de normalisation post-conflit dans la région.