Stockholm: le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères rencontre son homologue polonais

Bakou, 4 décembre, AZERTAC

Les ministres des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan et de la République de Pologne, MM. Djeyhoun Baïramov et Zbignev Rau, se sont rencontrés le 3 décembre en marge de la 28e réunion du Conseil ministériel de l’OSCE à Stockholm.

Au cours de la rencontre, il a été déclaré que les relations entre la Pologne et l'Azerbaïdjan étaient de nature de partenariat stratégique, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires étrangères.

Evoquant que l'année prochaine marquerait le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, les ministres ont souligné l'importance d'organiser des événements pertinents.

Les parties ont procédé à un échangé de vues sur la présidence polonaise de l'OSCE en 2022 et, à ce titre, la coopération de l'Azerbaïdjan avec l'OSCE, les priorités de la présidence polonaise, ainsi que la coopération entre les deux pays au sein de l'OSCE.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a informé son homologue de la situation sécuritaire régionale dans la période post-conflit, des mesures à prendre pour normaliser les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le cadre des normes et principes du droit international et de la mise en œuvre des déclarations trilatérales.

Le ministre des Affaires étrangères azerbaïdjanais a informé son homologue des travaux de restauration, de reconstruction et de réintégration menés par l'Azerbaïdjan dans les territoires libérés.

Les parties ont également échangé sur d'autres questions d'intérêt mutuel.