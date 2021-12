Deux karatékas azerbaïdjanais décrochent leur ticket pour les Jeux mondiaux 2022

Bakou, 4 décembre, AZERTAC

Les karatékas azerbaïdjanais Irina Zaretska (68 kg) et Asiman Gourbanly (+84 kg), vainqueurs des 25e championnats du monde à Dubaï, ont décroché leur ticket pour les Jeux mondiaux.

Les Jeux mondiaux se dérouleront du 7 au 17 juillet 2022 à Birmingham, aux États-Unis. Plus de 3 000 athlètes provenant de plus de 100 pays disputeront les Jeux mondiaux 2022. Les tournois de karaté auront lieu les 8 et 9 juillet.