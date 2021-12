L’Azerbaïdjan et l'Arabie saoudite discutent du domaine de l'énergie

Bakou, 10 décembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l’Energie, Perviz Chahbazov, a rencontré le directeur général du Programme de promotion des compagnies nationales saoudiennes, Badr al Badr.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur les opportunités d'investissement actuelles et futures dans le secteur énergétique du pays, a-t-on appris auprès du ministère de l’Energie.

La rencontre s'est ensuite élargie à la délégation composée de représentants du ministère de l'Investissement, le Département de l'investissement et du Programme de promotion des compagnies nationales de l'Arabie saoudite. Le vice-ministre de l'Énergie, Kamal Abbassov, a lui aussi été présent à la réunion. Des informations ont été fournies sur les gisements de pétrole et de gaz, les projets de transport d'énergie d’importance mondiale, le potentiel « d'énergie verte » de l'Azerbaïdjan, les enchères pour attirer les investissements privés dans ce domaine, ainsi que d'autres objectifs et plans stratégiques.