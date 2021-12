L'ambassadeur de la République de Corée en Azerbaïdjan arrive au terme de son mandat

Bakou, 11 décembre, AZERTAC

Le ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, a rencontré vendredi 10 décembre l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée à Bakou, Kim Tong Op, qui est arrivé au terme de son mandat.

Le ministre Djeyhoun Baïramov s'est félicité du développement des relations entre l'Azerbaïdjan et la Corée dans les domaines politique, économique et humanitaire, et a très apprécié les efforts de l'ambassadeur à cet égard. Le ministre a souligné que malgré la pandémie, les relations bilatérales avaient continué à se développer ces dernières années, y compris la visite en Azerbaïdjan du président du Comité de coopération économique Nord près la Présidence de la République de Corée, mettant en valeur l’existence d’un potentiel pour étendre la coopération, rapporte dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères.

L'ambassadeur Kim Tong Op a déclaré que les relations entre les deux pays s'étaient développées de manière productive durant son mandat en Azerbaïdjan et l'a remercié du soutien qu’il avait apporté pendant cette période. Il a souhaité la paix, la tranquillité et la prospérité à l'Azerbaïdjan et à toute la région.

Se référant à la célébration du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Azerbaïdjan et la Corée l'année prochaine, les parties se sont déclarées convaincues que l'organisation de divers événements à cet égard contribuerait à renforcer davantage les liens.

Les parties ont également discuté de la coopération sur les plates-formes multilatérales et d'autres questions d'intérêt mutuel.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a souhaité à l'ambassadeur Kim Tong Op beaucoup de succès dans ses activités futures.