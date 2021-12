Le Conseil économique azerbaïdjanais a tenu sa réunion suivante

Bakou, 14 décembre, AZERTAC

Le Conseil économique de la République d’Azerbaïdjan a tenu, sous la présidence du Premier ministre Ali Assadov, sa réunion suivante mardi 14 décembre, a rapporté dans un communiqué le service de presse du Cabinet des ministres.

La coordination avec le budget de l’Etat et le financement des mesures et projets proposés dans le cadre de la « Stratégie de développement socio-économique dans les années 2022-2026 », élaborée d’après le décret du 2 février 2021 portant « Azerbaïdjan 2030 : les priorités nationales sur le développement social et économique », signé par le président de la république d’Azerbaïdjan, et d’autres questions d’actualité ont fait l’objet de discussions au cours de la réunion.