Le président Ilham Aliyev : L'Azerbaïdjan s'est montré comme un partenaire fiable de l'OTAN

Bakou, 15 décembre, AZERTAC

L'Azerbaïdjan s'est montré comme un partenaire fiable de l'OTAN. Nous avons commencé notre mission de maintien de la paix en Afghanistan en 2002 et l'avons achevée fin août dernier, a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan Ilham Aliyev lors d'une conférence de presse au quartier général de l'OTAN.

Soulignant que l'armée azerbaïdjanaise fait partie des dernières troupes de la coalition à avoir quitté l'Afghanistan, le président azerbaïdjanais a dit: « Bien sûr, c'est une grande expérience de travailler ensemble. Aujourd'hui, nous avons discuté de nos futurs projets de coopération. L'Azerbaïdjan participe aux exercices militaires de l'OTAN. Dans le même temps, nous avons mené, cette année seulement, sept exercices militaires conjoints avec la Turquie, l'un des membres actuels et principaux de l'OTAN. Cela sert également la cause de la paix et de la stabilité dans la région. »