Les agences AZERTAC et Kazinform discutent des opportunités d’étendre leur coopération VIDEO

Bakou, 18 décembre, AZERTAC

L'AZERTAC et l'agence de presse Kazinform du Kazakhstan ont l'intention d'accorder plus d'attention en matière de soutien mutuel sur les plateformes internationales, de mise en œuvre de projets conjoints et d’amélioration de l'échange d'informations.

Les perspectives de la coopération ont fait l’objet de discussions lors de la rencontre du président du Conseil d'administration de l'AZERTAC, Aslan Aslanov, avec la vice-présidente du Conseil d'administration de Kazinform et rédactrice en chef, Bibinor Tanelbaïeva, et la responsable des relations internationales Togjan Yessenbaïeva.

Il a été évoqué que l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan étaient liés par des liens historiques d'amitié et de fraternité et que la coopération entre les deux pays se développait dans tous les domaines. Le partenariat étroit établi entre l’AZERTAC et l’agence Kazinform est lui aussi une manifestation du grand développement des relations en matière de médias. Les deux agences amies échangent régulièrement des informations et expériences. En même temps, elles participent activement et se soutiennent au sein du Congrès mondial des agences de presse, de l'Organisation des agences de presse d'Asie-Pacifique (OANA), de l'Union des agences de presse des pays turcophones (TKA) et d'autres plateformes médiatiques transnationales.

Il a été déclaré que les agences de presse nationales azerbaïdjanaise et kazakhes, figurant parmi les co-fondateurs de TKA en 1992, déployaient des efforts continus pour relancer et développer le travail de cette organisation.

Les parties ont discuté des opportunités d'étendre la coopération entre l'AZERTAC et l’agence Kazinform. Les parties ont échangé sur des questions d'actualité telles que la production de produits d'information compétitifs, l'application d'innovations technologiques, le soutien mutuel sur les plateformes internationales, la mise en œuvre de nouveaux projets conjoints.

L'envoyé spécial de Kazinform en Azerbaïdjan, Serikbol Kochmaganbetov, a assisté à la rencontre.