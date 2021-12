Le 1er Forum de l’énergie Azerbaïdjan-Turquie aura lieu à Bakou

Bakou, 20 décembre, AZERTAC

Le 1er Forum de l'énergie Azerbaïdjan-Turquie se tiendra à Bakou les 21 et 22 décembre sous la coprésidence du ministre azerbaïdjanais de l'Énergie, Perviz Chahbazov, et du ministre turc de l'Énergie et des Ressources naturelles, Fatih Donmez.

Le 1er Forum de l'énergie Azerbaïdjan-Turquie a été créé dans le cadre de la Commission mixte intergouvernementale sur la coopération économique entre les deux pays afin d'assurer une coopération énergétique stratégique plus flexible et axée sur les résultats.