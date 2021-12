L’Azerbaïdjan a exporté le plus de produits vers la Russie parmi les pays de la CEI

Bakou, 21 décembre, AZERTAC

La République d’Azerbaïdjan a exporté le plus de produits vers la Russie parmi les pays de la Communauté des Etats Indépendants (CEI) en janvier-novembre 2021, a rapporté dans un communiqué le Comité national des Douanes.

Ce sont la Russie, l'Ukraine et le Bélarus vers lesquels l'Azerbaïdjan a exporté le plus de produits parmi les pays de la CEI en onze mois. La valeur des exportations azerbaïdjanaises vers la Russie s’est chiffrée à 802,2 millions de dollars américains, vers l'Ukraine à 446,9 millions de dollars et vers le Bélarus à 290,9 millions de dollars.