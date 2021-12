Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a passé le 24 décembre un coup de fil au président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a présenté ses vœux au président Ilham Aliyev pour son jubilé et lui a souhaité une bonne santé, plein succès dans sa mission en faveur de la prospérité et du développement de l'Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev a remercié son homologue turc pour son attention et ses vœux.

Les chefs d'État ont souligné que les relations amicales et fraternelles entre l'Azerbaïdjan et la Turquie se développaient sans cesse dans tous les domaines, se sont déclarés convaincus que la coopération continuerait à s'étendre et à se renforcer.

Au cours de l'entretien téléphonique, les discussions ont également porté sur les questions liées aux perspectives de développement des relations.