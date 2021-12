Le président Ilham Aliyev a visité le nouveau bâtiment de l’AZERTAC VIDEO

Bakou, 27 décembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a visité lundi 27 décembre le nouveau bâtiment de l’Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan (AZERTAC), où il a pris connaissance des conditions créées.

Le président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, Aslan Aslanov, a informé le chef de l’Etat des conditions mises en place dans le nouveau bâtiment.

Pendant les années d'indépendance, le leader national Heydar Aliyev accordait une attention particulière à l'AZERTAC dans la fourniture des informations sur la politique de l'État. Par le décret portant réorganisation de l'Agence, signé le 3 mars 1995 par le leader national, l'AZERTAC s'est vu attribuer le statut d'organe d'information national, des moyens budgétaires ont été alloués et l'accès à l'espace international de l'information a été fixé en tant que mission principale. C’est depuis cette époque-là que l’AZERTAC s’est mise à nouer des liens étroits avec les organisations médiatiques régionales et internationales.

Cette ligne stratégique s'est poursuivie avec succès durant la présidence du chef de l’Etat Ilham Aliyev. À l'heure actuelle, l'AZERTAC est l'un des 13 membres du Conseil mondial des agences de presse ayant le droit de vote. L’AZERTAC est membre de bureau de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA) et de l’Union des agences de presse nationales des pays membres de l’OCI (UNA).

Aujourd’hui membre de 7 organisations médiatiques régionales et internationales, l'AZERTAC a signé ces dernières années des accords de coopération avec près de 50 agences de presse étrangères, et effectue des échanges d’informations avec environ 150 agences, parmi lesquelles figurent TASS (Russie), Xinhua (Chine), Anadolu (Turquie), Press Association (Grande-Bretagne), DPA (Allemagne), IRNA (Iran), ANSA (Italie), KYODO (Japon), Yonhap (République de Corée) et plusieurs autres agences de presse nationales réputées. L’AZERTAC diffuse en continu des informations en huit langues - azerbaïdjanais, anglais, russe, allemand, français, arabe, chinois et espagnol. L’agence a 21 bureaux dans les pays étrangers.

Après avoir visité le bâtiment de l’agence, le président de la République a demandé à Aslan Aslanov de transmettre ses salutations aux collaborateurs de l’AZERTAC.

X X X

Dans un court entretien à la chaîne de télévision AzTV, Aslan Aslanov a déclaré : « Ce bâtiment a été construit par un décret pertinent du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Grâce à l'attention et aux soins particuliers de Monsieur le Président, un bâtiment si beau et sympathique a été créé. Au total, 225 collaborateurs ont la possibilité de travailler efficacement, d'utiliser des moyens techniques modernes et des technologies innovantes. Ces conditions ont encouragé notre équipe à travailler plus efficacement.