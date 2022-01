Le président Ilham Aliyev a proclamé l’an 2022 Année de Choucha

Bakou, 1er janvier, AZERTAC

En 2022, nous célébrerons le 270e anniversaire de la ville de Choucha, dont la première pierre a été posée en 1752 par le khan Panahali. Nous célébrerons cet anniversaire solennellement au cours de la nouvelle année. Compte tenu de cette histoire glorieuse et afin d'accélérer la restauration de la ville de Choucha, je proclame le nouvel an Année de Choucha, a déclaré le président Ilham Aliyev dans son message à la Nation pour la Journée de Solidarité des Azerbaïdjanais du monde et le Nouvel an.

« Aujourd'hui, c'est la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde. Je suis certain que les Azerbaïdjanais du monde entier célèbrent cette fête avec enthousiasme. C'est depuis deux ans qu'ils la célèbrent ainsi. Je sais que cette période d'occupation et les problèmes liés à l'occupation ont causé de grandes souffrances aussi aux Azerbaïdjanais vivant à l'étranger. Je suis sûr que les regards arrogants des Arméniens dérangeaient les Azerbaïdjanais du monde pendant leurs conversations avec les premiers dans les pays étrangers. Maintenant, la situation est complètement différente. Nous n'avons jamais été arrogants, mais nous avons toujours senti notre force », a dit le chef de l’Etat.

Le président azerbaïdjanais s’est dit sûr qu’aujourd’hui les Azerbaïdjanais du monde portent la tête haute et sont fiers à juste titre de leur patrie historique, l'Azerbaïdjan, dans tous les pays où ils vivent.