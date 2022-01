La première vice-présidente Mehriban Aliyeva : Qu’Allah protège notre pays, notre peuple et nos amis !

Bakou, 1er janvier, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé sur sa page Instagram officielle une publication à l’occasion de la Journée de Solidarité des Azerbaïdjanais du monde, célébrée le 31 décembre, et du Nouvel an.

« Chers frères et sœurs,

Merci beaucoup pour vos félicitations et meilleurs vœux ! Nous aussi vous adressons nos vœux les plus chaleureux ! Que le sourire ne quitte jamais vos visages, que vous ne soyez jamais tristes ! En cette nouvelle année, nous vous souhaitons une excellente santé, la réalisation de vos vœux, beaucoup de lumière et d'amour ! Qu’Allah protège notre pays, notre peuple et nos amis !

Avec amour,

Votre MEHRIBAN », lit-on dans la publication de Mehriban Aliyeva.