Le président Ilham Aliyev: J'espère qu'un jour nos relations de voisinage avec l'Arménie seront établies

Bakou, 1er janvier, AZERTAC

En parlant de voisins, bien sûr, je n'incluais jamais l'Arménie dans cette catégorie de pays. Je ne l'inclus toujours pas aujourd'hui, a déclaré le président Ilham Aliyev dans son message à la Nation pour la journée de Solidarité des Azerbaïdjanais du monde et le Nouvel an.

« Mais j'espère qu'un jour nos relations de voisinage avec l'Arménie seront établies. Dans tous les cas, en acceptant les résultats de la Seconde guerre du Karabagh, l'Arménie peut également accroître son rôle dans le cadre régional. En tout cas, les réunions tenues à Sotchi et à Bruxelles en novembre et en décembre sont encourageantes, et j'espère que les accords conclus lors de ces réunions se refléteront dans la vie réelle en 2022 », a souligné le président azerbaïdjanais.