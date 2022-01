Le président de la République: Notre tâche principale est d’assurer prochainement le retour des anciens déplacés internes dans leur terre ancestrale, et nous y parviendrons

Bakou, 1er janvier, AZERTAC

Les travaux de construction et de restauration ont été lancés cette année dans les territoires libérés de l'occupation. Je peux dire que nulle part des travaux de reconstruction n'ont été effectués autant rapidement en période d’après-guerre dans l'histoire des guerres mondiales. Les citoyens azerbaïdjanais sont régulièrement informés de ces travaux, a indiqué le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message à la Nation pour la Journée de Solidarité des Azerbaïdjanais du monde et le Nouvel an.

Le chef de l'Etat a souligné que la tâche principale était d’assurer prochainement le retour des anciens déplacés internes dans leur terre ancestrale et que nous y parviendrons.

"Dans le même temps, toutes les régions de l'Azerbaïdjan sont en développement. Le programme de développement régional est mis en œuvre avec succès. Cette année, j'ai fait des efforts pour trouver des opportunités supplémentaires grâce à mes nombreux déplacements dans les régions et ces déplacements sont réguliers. Cette année, j'ai effectué 47 visites dans les régions azerbaïdjanaises, dont 32 dans les territoires libérés de l'occupation. J'ai visité Choucha 7 fois. Nous y avons lancé des travaux de construction, et naturellement, les plus grands travaux de restauration parmi les territoires libérés sont effectués à Choucha. Des travaux de grande envergure sont menés à la fois dans d'autres villes et villages et cela se poursuivra encore", a indiqué le président azerbaïdjanais.