Le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva se familiarisent avec les conditions créées dans le nouveau bâtiment de la mosquée « Khanym Fatimeï Zehra » dans le bourg de Yeni Gunechli VIDEO

Bakou, 6 janvier, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva se sont familiarisées avec les conditions créées dans le nouveau bâtiment de la mosquée « Khanym Fatimeï Zehra » situé dans le bourg de Yeni Gunechli de l’arrondissement de Sourakhany de Bakou.

Le complexe de la mosquée est décoré de deux minarets d'un diamètre de 4 mètres et d'une hauteur de 42 mètres et d'un dôme d'une hauteur de 25 mètres. Il sera désormais possible à 1 800 personnes de prier à la mosquée en même temps.

Le complexe comprend également des bâtiments spéciaux pour les ablutions et les cérémonies religieuses.

La mise en service de cette mosquée prouve une fois de plus que la réparation et la restauration des monuments historiques et architecturaux de la culture islamique et des lieux de culte sont un élément important de la politique de l'État en Azerbaïdjan.