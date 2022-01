La Roumanie prolonge l’état d’urgence sanitaire

Bucarest, 7 janvier, AZERTAC

L'état d'urgence sanitaire a été prolongé de 30 jours en Roumanie.

A partir du 8 janvier, l'interdiction des masques en tissu entrera en vigueur, seuls les masques médicaux et respiratoires pourront être portés. Les horaires de travail des établissements de restauration publique ont été modifiés et certaines restrictions ont été imposées pour les événements sportifs. Les magasins et restaurants devront fermer à 22h00.