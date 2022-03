Ilham Aliyev: Notre politique consiste avant tout à restaurer les territoires libérés de l’occupation et à assurer le développement durable du pays

Bakou, 15 mars, AZERTAC

Notre politique consiste avant tout à assurer la poursuite du développement rapide de notre pays, à restaurer les territoires libérés de l’occupation, c'est une vaste zone de plus de 10 000 kilomètres carrés, et en même temps à assurer le développement durable de notre pays, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors de la cérémonie de pose de la première pierre de la Centrale solaire de Garadagh, d’une puissance de 230 MW, qui sera construite en Azerbaïdjan par la société Masdar des Émirats arabes unis.

Le chef de l'Etat a indiqué qu'aucun pays ne pourrait se développer sans électricité. « C'est la principale condition. Heureusement, l'Azerbaïdjan possède de riches gisements de pétrole et de gaz, et ces gisements sont exploités et développés avec succès », a ajouté le président Ilham Aliyev.