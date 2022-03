Le 100e anniversaire de Fikret Amirov sera célébré à une grande échelle

Bakou, 15 mars, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a signé mardi 15 mars un décret relatif au 100e anniversaire de la naissance de Fikret Amirov, grand compositeur azerbaïdjanais

Selon le décret, le ministère de la Culture a été chargé d'élaborer et de mettre en œuvre un plan d'action pour le 100e anniversaire de Fikret Amirov, en tenant compte des propositions de l'Union azerbaïdjanaise des Compositeurs.

Fikret Amirov a été un compositeur prolifique. Ses plus célèbres pièces comprennent des œuvres symphoniques tels que «Chur» (1946), «Kurde Afchari» (1949), « l'Azerbaïdjan Capriccio » (1961), « Gulistan-Bayati Chiraz » (1968), « La légende de Nassimi » (1977), « Pour la Mémoire des héros de la Grande Guerre Nationale » (1944), « Double Concerto pour violon, piano et Orchestra »(1948) etc.

Ses ballets sont « Nizami » (1947) et « Les 1001 Nuits » dont la première en 1979. Amirov a écrit son opéra « Sevil » en 1953.

Il a également écrit un certain nombre de pièces pour piano y compris les « Ballade », « Song Ashug de », «Nocturne», « Humoreska », « danse lyrique», «Waltz», «Lullaby» et «Toccata». Il a également écrit de nombreuses musiques de film.

Michelle Kwan, Championne du Monde de patinage artistique des Etats-Unis utilisa la pièce symphonique de Fikret Amirov « Gulustan Bayati-Chiraz » dans son programme de patinage « Taj Mahal » en 1997.