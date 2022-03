Hikmet Hadjiyev : Une mission de terrain a été effectuée dans les régions d’Aghdam, Fuzouli et Djabraïl

Bakou, 17 mars, AZERTAC

Nous avons eu des discussions productives avec l'UE, les Nations Unies et le groupe de la Banque mondiale pour réaliser l'évaluation des besoins pour le relèvement et la consolidation de la paix, a écrit Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République et chef du département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle, sur son compte Twitter.

L’assistant du président azerbaïdjanais a ajouté qu’une mission de terrain avait été effectuée dans les régions d'Aghdam, Fuzouli et Djabraïl, libérées de l’occupation arménienne. « Le soutien de la communauté internationale est important pour le programme de reconstruction post-conflit du gouvernement azerbaïdjanais dans les zones libérées », a estimé Hikmet Hadjiyev.