Vladanka Andreeva : Les agences des Nations Unies aideront l'Azerbaïdjan à déminer les territoires libérés de l’occupation

Choucha, 18 mars, AZERTAC

Les agences des Nations Unies aideront l'Azerbaïdjan à restaurer et à déminer les territoires libérés de l’occupation, a déclaré la coordonnatrice résidente des Nations Unies en Azerbaïdjan, Vladanka Andreeva, lors d'une réunion consacrée au 30e anniversaire du partenariat Azerbaïdjan-ONU à Choucha.

« L'Azerbaïdjan est devenu membre de l'ONU le 2 mars 1992 et nous avons essayé de renforcer notre coopération durant ces années. Lorsque nous avons ouvert notre bureau à Bakou, nous avons aidé les réfugiés et les déplacés internes souffrant du conflit. Le 1er mars 2021, l'ONU et l'Azerbaïdjan ont signé un accord décrivant les principales orientations de coopération pour les cinq prochaines années. Ceux-ci sont liés à l'égalité des sexes, à l'environnement, à l'inclusion et à d'autres questions », a estimé Vladanka Andreeva.