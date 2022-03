Le top 5 des aliments bons pour votre cerveau

Bakou, 19 mars, AZERTAC

Chocolat noir. En raison de sa teneur élevée en fer et en antioxydants, les experts le considèrent comme l'un des produits alimentaires les plus utiles. La consommation régulière de chocolat noir est directement liée à l'amélioration de l'humeur - elle réduit de 70 % le risque de symptômes de dépression.

Épices. Ils sont une riche source d'antioxydants qui éliminent le stress oxydatif et l'inflammation. Par exemple, la consommation de curcumine associée à un risque plus faible d'anxiété et à une meilleure chimie cérébrale. Le safran est très utile dans les troubles dépressifs.

Noix. Elle contient des huiles essentielles pour l'activité parfaite du cerveau. Selon les scientifiques, une poignée de noix par jour peut assurer une bonne santé cérébrale durable et le protéger des maladies liées à l'âge.

Aliments fermentés. Leur réception stimule la croissance de bonnes bactéries dans l'intestin, un organe spécifiquement associé au cerveau et affectant son état. Les aliments fermentés améliorent la mémoire et préviennent la détérioration des fonctions cognitives.

Légumes à feuilles vertes. Ces aliments sont riches en nutriments - acide folique, fer, vitamine B9 et fibres, qui ralentissent la détérioration des capacités cognitives avec l'âge.