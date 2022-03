Mehriban Aliyeva partage sur Instagram une publication relative à la fête de Novrouz

Bakou, 20 mars, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé sur sa page Instagram officielle une publication relative à la fête de Novrouz.

« Chers compatriotes,

Je vous félicite sincèrement à l'occasion de la fête de Novrouz et souhaite à chacun d’entre vous bonne santé, longue vie et bonheur ! Merci beaucoup pour vos vœux et souhaits sincères et agréables ! Votre attention, votre soutien sont très précieux pour moi ! Qu’Allah ait les âmes de tous nos martyrs morts pour la Patrie et accorde la patience à leurs parents et amis ! Que le Novrouz, symbole de l'éveil et du renouveau de la nature, apporte la bonne humeur, plein de joie, d’abondance et la prospérité dans chaque foyer ! Qu’Allah le Très-Haut accorde toujours sa miséricorde à notre peuple ! », lit-on dans la publication de la première vice-présidente azerbaïdjanaise.