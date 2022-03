Terter, 20 mars, AZERTAC

Une ligne électrique moderne de 35 kilovolts, isolée et protégée des influences extérieures et dont les coûts d'exploitation sont plus réduits, installée par la Société anonyme ouverte « Azerisiq » pour la première fois en Azerbaïdjan dans le bourg de Sougovouchan de la région de Terter, a été présentée.

La cérémonie de présentation a été marquée par la présence du président de la République Ilham Aliyev et de la première dame Mehriban Aliyeva.

Le président de la Société Azerisiq, Vugar Ahmadov, a informé le chef de l’Etat et son épouse du projet.