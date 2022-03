Le président azerbaïdjanais : Notre objectif principal est d’assurer le retour des anciens déplacés dans cette terre natale

Bakou, 20 mars, AZERTAC

Sougovouchan est un lieu historique de l’Azerbaïdjan ancien. Le peuple azerbaïdjanais vit dans ces régions depuis des siècles. Cependant, en 1923, la Province autonome du Haut-Karabagh a été fondée illégalement et sans fondement dans notre Karabagh natal. Les beaux endroits du Karabagh ont été inclus dans cette soi-disant entité, y compris la ville de Choucha et le bourg de Sougovouchan. C'était encore une autre injustice, un autre acte d'inimitié envers notre peuple. Parce que le Karabagh et son histoire sont liés au peuple azerbaïdjanais qui y vit depuis des siècles, a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev en adressant ses vœux aux Azerbaïdjanaises et aux Azerbaïdjanais pour la fête de Novrouz après avoir allumé le bûcher festif dans le bourg de Sougovouchan de la région de Terter.

Le président Ilham Aliyev a fit que la soi-disant Province autonome du Haut-Karabagh y avait existé pendant de nombreuses années à l'époque soviétique à des fins purement politiques. Il a ajouté : « Comme vous le savez, les Arméniens ont eu recours à une politique d'agression contre notre peuple, donc notre Karabagh natal et une partie du Zenguézour oriental ont été sous occupation par les Arméniens pendant une trentaine d’années. Il fallait que ça finisse et ça a fini ».

« Nous avons combattu, fait couler du sang, donné des martyrs, libéré notre patrie de l'occupation arménienne et sommes retournés au Karabagh. Nous nous sommes déjà installés ici, nous sommes revenus ici, nous sommes retournés dans notre patrie », a déclaré le chef de l’Etat

Le président Ilham Aliyev a fait savoir que des travaux d'aménagement paysager à grande échelle sont actuellement en cours dans tout le Karabagh et le Zenguézour oriental, où les villes et les villages se reconstruisent.

« Bien sûr, notre objectif principal est d’assurer dès que possible le retour des anciens déplacés internes dans cette terre natale », a marqué le président de la République.