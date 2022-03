Le président turc se rend en Ouzbékistan pour une visite officielle

Istanbul, 29 mars, AZERTAC

Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a quitté mardi le pays en direction de l'Ouzbékistan pour une visite officielle qui durera deux jours, à l'invitation de son homologue Shavkat Mirziyoyev.

Erdogan a décollé de l'aéroport Ataturk d'Istanbul, à 10h45 heure turque.

La délégation se compose de la première dame, Emine Erdogan, des ministres de la Défense Hulusi Akar, de la Justice Bekir Bozdag, du Travail et de la Sécurité sociale Vedat Bilgin, de la Santé Fahrettin Koca et du Commerce Mehmet Mus, et du chef du département des communications de la présidence turque Fahrettin Altun.

Le chef d’état turc et son homologue ouzbek devraient participer à la deuxième réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau entre les deux pays. (Anadolu)