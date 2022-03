Choucha : le palais du khan Penahali soumis au vandalisme arménien

Choucha, 29 mars, AZERTAC

La ville de Choucha, capitale azerbaïdjanaise de la culture, est riche en monuments historiques, culturels et architecturaux. Les centres culturels, les monuments, les bâtiments historiques et architecturales de la ville ont été pillés et détruits pendant l’occupation arménienne.

Le palais du khan Penahali, fondateur du khanat du Karabagh, situé dans le centre-ville de Choucha, est l’un des monuments historiques soumis au vandalisme arménien. Le palais était la résidence du khan Penahali, il y vivait avec sa famille. Malheureusement, pendant les années d'occupation, ce monument historique a été complètement détruit, ne laissant que les murs extérieurs, une partie des tours et le plafond de l'entrée, informe le correspondant régional de l’AZERTAC.