Le président azerbaïdjanais : J'espère qu'une nouvelle rencontre avec le Premier ministre arménien sera fructueuse

Bakou, 31 mars, AZERTAC

« Nous sommes reconnaissants à la Pologne pour son soutien continu en matière de coopération avec l'Union européenne. Ce processus bat son plein et l'Union européenne a déjà annoncé qu'une nouvelle rencontre entre le Premier ministre arménien et moi-même serait organisée par le président Charles Michel », a informé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors de la rencontre avec Zbigniew Rau, ministre polonais des Affaires étrangères, président en exercice de l’OSCE.

« J'espère que cette réunion sera fructueuse. Car plusieurs rencontres se sont déjà tenues et il faut progresser vers la paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et signer un accord de paix au plus vite possible. L'Azerbaïdjan a présenté les grands principes de cet accord selon nous », a souligné le chef de l'Etat.