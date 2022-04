Xi Jinping : La Chine et l'Azerbaïdjan sont des partenaires de coopération amicale traditionnelle

Bakou, 2 avril, AZERTAC

Le président chinois Xi Jinping a adressé une lettre de félicitations au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à l'occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, selon l’agence Xinhua.

Dans son message, Xi Jinping a souligné que la Chine et l'Azerbaïdjan étaient des partenaires de coopération amicale traditionnelle.

Ces 30 dernières années, leurs relations ont conservé une dynamique de développement solide et constante, a-t-il noté, estimant que leur confiance politique mutuelle s'est approfondie, que la coopération dans divers domaines connaissait des progrès substantiels et que leur collaboration dans les affaires internationales et régionales se resserrait davantage.

Depuis le début de la pandémie de nouveau coronavirus, a poursuivi Xi Jinping, les deux pays se sont unis et se sont entraidés, démontrant là leur amitié traditionnelle.

Il a souligné qu'il attachait une grande importance au développement des relations bilatérales, se disant prêt à travailler avec le président Aliyev pour voir dans ce 30e anniversaire une opportunité permettant de faire progresser les relations bilatérales et la coopération dans divers domaines, dans l'intérêt des deux pays et de leurs peuples.