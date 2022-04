Le président Ilham Aliyev : Les solides liens politiques entre l'Azerbaïdjan et l'Italie constituent la base solide de notre partenariat

Bakou, 2 avril, AZERTAC

« L’augmentation du nombre des questions à l'agenda ne cesse d'augmenter. C'est un très bon signe de notre coopération. Bien sûr, les solides liens politiques entre nos deux pays constitué la base solide de notre partenariat », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors d’une rencontre avec la délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République italienne, Luigi Di Maio.

« En 2014 et 2020, nous avons signé deux déclarations importantes sur le partenariat stratégique. Cela montre qu'il y a un intérêt mutuel pour être des amis proches, et nous sommes déjà des amis proches. Bien sûr, je garde de très bons souvenirs de ma visite en Italie il y a deux ans et de la visite du président Mattarella en Azerbaïdjan en 2018. Les visites, les discussions et documents, tout cela montre qu'il existe des liens forts entre nos deux pays », a souligné le chef de l'Etat.