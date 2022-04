Le président Ilham Aliyev : Au cours des 30 dernières années, les relations azerbaïdjano-russes se sont développées et renforcées dans un esprit de partenariat stratégique

Bakou, 4 avril, AZERTAC

Au cours des 30 dernières années, les relations azerbaïdjano-russes, fondées sur les traditions séculaires d'amitié et de bon voisinage entre nos peuples, se sont développées et renforcées avec succès dans un esprit de partenariat stratégique et de coopération mutuellement bénéfique sur la base des principes de respect et de confiance mutuels, en tenant compte des intérêts de chacun, lit-on dans une lettre de félicitations que le président de la République d’Azerbaïdjan Ilham Aliyev a adressée au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

« Aujourd'hui, nos relations interétatiques, caractérisées par un dialogue politique actif, une coopération fructueuse dans les domaines commercial, économique, du transport, énergétique, humanitaire et autres, suscitent une grande satisfaction. La croissance constante du commerce et des investissements mutuels, un cadre juridique solide et la mise en œuvre efficace de projets et d'initiatives conjoints dans divers domaines constituent une preuve évidente du développement dynamique des relations bilatérales.

Il est particulièrement gratifiant que cette année l’anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques ait coïncidé avec la signature de la Déclaration sur la coopération d’interaction entre la République d'Azerbaïdjan et la Fédération de Russie. Cet important document fixait un niveau qualitativement nouveau, le plus haut niveau atteint par les relations entre nos Etats sur une période de trente ans.

Bien entendu, des contacts réguliers, des visites mutuelles et des rencontres au plus haut niveau ont également un impact positif sur la dynamique du développement des relations et l'approfondissement de l'interaction entre l'Azerbaïdjan et la Russie », indique la lettre de félicitations.

Le président azerbaïdjanais met en valeur le rôle des relations culturelles et humanitaires dans le renforcement de l'amitié, du bon voisinage et de la compréhension mutuelle entre les deux peuples, liés par de profondes racines historiques, une proximité spirituelle et culturelle. Dans le message il est souligné que la coopération dans le domaine de la culture et de l'éducation, le plein soutien accordé à la langue russe et à la culture russe au niveau de l'État en Azerbaïdjan, l'enseignement en russe dans les écoles et les établissements d'enseignement supérieur azerbaïdjanais confirment clairement l'importance attachée à l'agenda humanitaire du partenariat entre les deux pays.

« Je suis convaincu que grâce à des efforts conjoints, nous pourrons continuer à mettre en œuvre les tâches urgentes de la coopération bilatérale et ouvrir de nouvelles opportunités pour renforcer les relations entre la République d'Azerbaïdjan et la Fédération de Russie dans l'intérêt de nos peuples et de nos pays », lit-on dans la lettre.