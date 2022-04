Le ministre Djeyhoun Baïramov a eu un entretien téléphonique avec l’ancien ministre géorgien des Affaires étrangères

Bakou, 5 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu au téléphone, lundi soir, avec l'ancien ministre géorgien des Affaires étrangères, David Zalkaliani.

Djeyhoun Baïramov a salué les efforts conjoints déployés durant le mandat de David Zalkaliani en tant que ministre géorgien des Affaires étrangères pour renforcer encore plus la coopération de haut niveau et mutuellement bénéfique entre les deux pays et étendre la coopération au niveau international, et l’en a remercié.

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères a souhaité plein succès à David Zalkaliani dans son nouveau poste d'ambassadeur de Géorgie aux États-Unis.