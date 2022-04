Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de la Santé

Bakou, 7 avril, AZERTAC

Depuis 1950, tous les 7 avril, a lieu la Journée mondiale de la Santé.

Cette journée qui marque l’anniversaire de la naissance de l’organisation Mondiale de la Santé (OMS) est consacrée à la promotion de la santé partout dans le monde « en agissant collectivement pour préserver le bien-être des populations ».

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Cette définition est celle du préambule de 1946 à la Constitution de l’organisation mondiale de la santé (OMS). Elle implique « que tous les besoins fondamentaux de la personne soient satisfaits, qu’ils soient affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux ou culturels et du stade de l’embryon à celui de personne âgée ».