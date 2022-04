Le président Ilham Aliyev : Devenir champion dans un sport en Europe peut être considéré comme un grand succès

Bakou, 8 avril, AZERTAC

Lors des Championnats d'Europe à Budapest, nos lutteurs ont une fois de plus rendu notre peuple heureux et sont rentrés chez eux avec une belle victoire. Les athlètes qui ont remporté 16 médailles ont une fois de plus augmenté la renommée sportive de l'Azerbaïdjan, a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, lors de la rencontre avec les membres de l’équipe nationale de lutte ayant participé aux Championnats d’Europe en Hongrie.

Abordant les résultats des championnats, le chef de l'Etat a dit : « Ainsi, nos équipes de lutte libre et de lutte gréco-romaine sont devenues les championnes d'Europe. C'est une grande victoire, une grande réussite. Devenir champion en Europe, être le premier dans un sport peut être considéré comme un grand succès. Bien sûr, une fois de plus, nos lutteurs azerbaïdjanais ont promu notre lutte, car la lutte est notre sport traditionnel. La lutte a de grandes traditions et ces traditions perdurent ».

Rappelant sa récente rencontre avec les jeunes lutteurs, le président Ilham Aliyev a partagé ses vues sur l'importance de la participation des athlètes azerbaïdjanais à la compétition en tant que représentants d'un pays victorieux et d'un peuple vainqueur, et sur la renommée sportive de notre pays.