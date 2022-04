Un échange de vues dans le domaine des transports, de l'industrie spatiale et des TIC a eu lieu avec des entreprises françaises

Bakou, 9 avril, AZERTAC

Le vice-ministre du Numérique et des Transports, Rövchen Rustemov, a rencontré une délégation conduite par l'ambassadeur de France en Azerbaïdjan, Zacharie Gross.

La délégation était composée de Philippe Gauthier, directeur du MEDEF International, et de quelques dirigeants d'entreprises. L'objectif est de développer des contacts directs avec les partenaires des entreprises françaises en Azerbaïdjan et d'identifier de nouveaux axes de la coopération.

Au cours de la rencontre, les parties ont procédé à un échange de vues sur les transports, l'industrie spatiale et les TIC en rapport avec les perspectives de coopération actuelles et futures en format de partenariat public-privé avec un certain nombre d'entreprises françaises.

Dans le même temps, des informations ont été fournies sur le lancement des plans pertinents de l'Azerbaïdjan avec de grandes entreprises sur la scène internationale, le potentiel existant du complexe de transport du pays afin d'établir des relations complètes et mutuellement bénéfiques avec les partenaires, les concepts de « ville intelligente » et « village intelligent ».