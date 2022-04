L’ICESCO et le ministère égyptien de la Culture lancent la célébration du Caire capitale de la culture dans le monde islamique

Le Caire, 12 avril, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et le ministère égyptien de la Culture ont officiellement lancé, dimanche 10 avril 2022, la festivité célébrant Le Caire capitale de la culture dans le monde islamique, lors d’une cérémonie organisée par le Ministère en coordination avec l’ICESCO, à l’Amphithéâtre romain (Muraille nord du Caire). Cette festivité a vu la participation de responsables de haut niveau du gouvernement égyptien, d’ambassadeurs de pays arabes et étrangers accrédités auprès de la République Arabe d’Égypte, de sénateurs et de députés, en plus de personnalités publiques, d’écrivains, de penseurs, d’artistes et du grand public.

Le programme général de cette célébration, qui s’inscrit dans le cadre du Programme de l’ICESCO des capitales de la culture dans le monde islamique, se poursuit tout au long de 2022 en raison de l’impossibilité de la célébration du Caire en 2020 à cause de la pandémie de COVID-19. Il comprend la mise en œuvre de 149 activités, dont notamment des sessions de formation, ateliers, compétitions, expositions et activités artistiques, avec la participation de tous les secteurs du ministère égyptien de la Culture et nombre d’organismes coopérants.

En effet, le programme de lancement des festivités s’étale à lui seul sur 4 jours et comprend entre autres ce qui suit : ouverture d’une exposition intitulée « Le Caire capitale de la culture dans le monde islamique dans les documents égyptiens » (Autorité égyptienne générale du livre et des archives nationales) ; organisation d’un salon du livre en coopération entre l’Autorité générale égyptienne du livre, l’Autorité générale des palais de la culture et le Centre national de la traduction, exposition d’arts plastiques en coopération entre le Secteur des arts plastiques et l’Autorité générale des palais de la culture ; en plus d’une exposition de calligraphie arabe, organisée par le Fonds de développement culturel. (ICESCO)