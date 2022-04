L’OMS : le coronavirus reste une urgence sanitaire mondiale malgré la baisse des cas et des décès

Bakou, 14 avril, AZERTAC

Bien que le nombre de nouveaux cas et décès liés à la COVID-19 continue à baisser, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a rappelé mercredi que la pandémie restait une urgence de santé publique, et a conseillé aux pays de renforcer leur réponse au coronavirus, selon l’agence Xinhua.

« Sur le front de la COVID-19, il y a de bonnes nouvelles. La semaine dernière, le plus faible nombre de décès liés à la COVID-19 depuis les premiers jours de la pandémie a été enregistré », a indiqué mercredi dans un point de presse le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Selon l'OMS, le nombre mondial de nouveaux cas et décès a continué à baisser pour la troisième semaine consécutive au cours de la semaine du 4 au 10 avril, avec plus de 7 millions de cas et plus de 22.000 décès signalés, soit une baisse hebdomadaire de 24 % et 18 % respectivement.

« Certains pays connaissent cependant encore de graves pics épidémiques, qui exercent une forte pression sur les hôpitaux. Et notre capacité à surveiller ces tendances est compromise par le fait que le nombre de tests de dépistage réalisés a considérablement diminué », a indiqué le directeur général.