Le président Ilham Aliyev reçoit le ministre géorgien de l’Economie et du Développement durable VIDEO

Bakou, 15 avril, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, vendredi 15 avril, le vice-Premier ministre et ministre de l’Economie et du Développement durable de Géorgie, Levan Davitachvili.

Evoquant que les relations entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie avaient un vaste programme, le président de la République a noté la mise en œuvre réussie des accords conclus dans les formats bilatéraux et multilatéraux et, à cet égard, a souligné l'importance des projets conjoints de transport et d'énergie réalisés par les deux pays. Le président Ilham Aliyev a mis en valeur la nécessité d'augmenter le volume de transport de marchandises entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie, la capacité de l'infrastructure existante, et a déclaré qu'une bonne base avait été créée à cet effet. Dans le même temps, le chef de l'Etat s'est dit satisfait de la croissance des échanges commerciaux, mettant l’accent sur la nécessité de déterminer les opportunités d’accroître son volume.

Soulignant l’existence des liens étroits entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie, le vice-Premier ministre géorgien et ministre de l'Économie et du Développement durable, Levan Davitachvili, a évoqué le développement réussi des relations dans tous les domaines, y compris la sphère économique, marquant l'importance régionale et mondiale des projets d’énergie et de transport entre les deux pays. Il a également noté qu'il existait un grand potentiel pour l’augmentation des échanges commerciaux.

L'importance de la mise en œuvre des projets communs dans l'agriculture et les autres secteurs de l'économie, le rôle important de la coopération économique azerbaïdjano-géorgienne dans le développement économique des deux pays ont été évoqués lors de la rencontre.