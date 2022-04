L’augmentation des transports par la voie ferrée Bakou-Tbilissi-Kars au menu des discussions

Bakou, 16 avril, AZERTAC

En marge de sa visite en Azerbaïdjan, la délégation menée par le vice-Premier ministre géorgien et ministre de l’Economie et du Développement durable, Levan Davitachvili, a eu une rencontre avec le ministre azerbaïdjanais du Numérique et des Transports, Rechad Nabiyev.

Lors de la rencontre, dans le prolongement des discussions tenues à Tbilissi la semaine dernière, les parties ont procédé à un échange de vues sur les perspectives de coopération dans le domaine des transports et des TIC. L’augmentation du volume de transports sur la ligne de chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars, l'une des principales composantes de la coopération entre les deux pays, a fait l’objet de discussions.

Dans le même temps, l’accent a été mis sur l'importance de développer le potentiel de transit entre les deux pays.