Azerbaïdjan : la part du secteur privé dans l'industrie constitue 87,5 %

Bakou, 16 avril, AZERTAC

Au premier trimestre de l’année courante, le volume des biens produits et des services rendus par les entreprises industrielles et les entrepreneurs individuels dans ce domaine s’est accru de 3,9% pour atteindre 20,6 milliards de manats.

C'est ce qui ressort d'un rapport du Comité national des Statistiques.

La production dans le secteur pétrolier et gazier a augmenté de 1,1% et dans celui non pétrolier et non gazier de 18,1%.

La part du secteur privé dans l'industrie a été de 87,5 %. La fabrication de produits industriels a représenté 93,7% de la production totale et les services industriels ont constitué 6,3%.