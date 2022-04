Le chef de l’ONU plaide pour un cessez-le-feu humanitaire immédiat en Ukraine

Bakou, 19 avril, AZERTAC

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, exhorte une nouvelle fois les belligérants en Ukraine à décréter un cessez-le-feu humanitaire immédiat, a souligné lundi son porte-parole.

« Je peux vous dire que le Secrétaire général est profondément préoccupé par la poursuite des attaques contre des villes ukrainiennes dans tout le pays, notamment Lviv, Dnipro, Kharkiv et Mykolaïv, qui font de nombreuses victimes civiles et détruisent des zones résidentielles, ainsi que des infrastructures civiles », a dit le porte-parole, Stéphane Dujarric, lors d’un point de presse.

« Le Secrétaire général rappelle à toutes les parties qu'elles doivent faire preuve de la plus grande prudence et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les pertes civiles et tout dommage aux zones résidentielles et aux infrastructures civiles », a dit son porte-parole. « Le Secrétaire général exhorte toutes les parties à décréter un cessez-le-feu humanitaire urgent et immédiat, qui permettra le fonctionnement sûr et sécurisé des couloirs humanitaires, aidera à évacuer les résidents civils et fournira également une aide humanitaire et médicale vitale ».

Selon le chef de l’ONU, il faut donner à de véritables négociations une chance de réussir et d'apporter une paix durable. (ONU)