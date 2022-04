Le président Ilham Aliyev reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur de Cuba en Azerbaïdjan VIDEO

Bakou, 19 avril, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu le 19 avril les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Cuba en Azerbaïdjan, Carlos Valdes de la Concepcion.

L’ambassadeur a remis ses lettres de créance au président Ilham Aliyev.

Le président Ilham Aliyev a souligné le développement réussi des relations bilatérales, évoqué avec satisfaction la visite du président cubain en Azerbaïdjan pour assister au sommet du Mouvement des non-alignés à Bakou et sa rencontre avec lui, marquant que sa rencontre avait été marquée par des pourparlers fructueux sur l’agenda des relations.

Le président de la République a indiqué que la coopération entre l'Azerbaïdjan et Cuba au sein des organisations internationales, y compris l'ONU et le Mouvement des non-alignés, était un bon exemple du soutien mutuel continu entre les deux pays.

Le chef de l'Etat a souligné qu'il y avait de bonnes perspectives pour le développement des relations bilatérales dans les domaines économique, culturel, médical, sportif et autres, soulignant l'importance de déterminer de nouveaux domaines et opportunités d'investissement en plus des traditionnels. Le président Ilham Aliyev a souhaité à l'ambassadeur plein succès dans l’exercice de ses fonctions.

Ayant exprimé sa gratitude pour les paroles agréables, Carlos Valdes de la Concepcion a tout d'abord transmis les salutations du président de la République de Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez au chef de l’État azerbaïdjanais. L'ambassadeur a noté que le président cubain se souvenait avec plaisir de sa rencontre avec le président à Bakou et du sommet de Bakou du Mouvement des non-alignés présidé par le président de l'Azerbaïdjan.

Le chef de l'État a exprimé sa gratitude pour les salutations de son homologue cubain et a demandé de lui transmettre les siennes.

L'ambassadeur a déclaré qu'il n'épargnerait pas ses efforts pour élargir la coopération dans les domaines économique, touristique et autres sur la base des liens politiques de haut niveau existants entre les deux pays.