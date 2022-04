L’UNESCO annonce un concours de Bourse de recherche pour la jeunesse sur les Routes de la Soie

Bakou, 19 avril, AZERTAC

Dans le cadre des travaux en cours du programme des Routes de la Soie pour mieux comprendre la riche histoire et l'héritage et l'esprit partagés des Routes de la Soie, l'UNESCO avec le soutien de la Commission nationale de la République populaire de Chine pour l'UNESCO, a lancé en 2021 la « Bourse de recherche pour la jeunesse sur les Routes de la Soie » dans le cadre du secteur des Sciences sociales et humaines de l'UNESCO. La deuxième édition a été lancée le 1er mars 2022.

Cette initiative, qui vise à mobiliser de jeunes chercheurs pour une étude plus approfondie du patrimoine commun des Routes de la Soie, attribuera douze bourses de recherche à des jeunes femmes et hommes de moins de 35 ans.

Les candidats à la bourse sont invités à aborder des domaines d'études universitaires liés au patrimoine commun et aux identités plurielles des Routes de la Soie, ainsi qu'à sa diversité interne et à son potentiel dans les sociétés contemporaines pour la créativité, le dialogue interculturel, la cohésion sociale, la coopération régionale et internationale, et à terme une paix et un développement durables.