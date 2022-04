Ilham Aliyev : Le Groupe de Minsk a été créé non pas pour régler le conflit, mais pour perpétuer l'occupation

Bakou, 22 avril, AZERTAC

Malheureusement, de hauts responsables arméniens parlent aujourd’hui du Groupe de Minsk. Je pense que c'est inutile, ça n'a aucun sens. Le Groupe de Minsk a été pratiquement paralysé en 2019, a marqué le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours au 5e Congrès des Azerbaïdjanais du monde.

Le chef de l'Etat a indiqué que le Groupe de Minsk ayant reçu son mandat pour résoudre ce problème en 1992, n'avait pratiquement obtenu aucun résultat. « Maintenant, en regardant l'histoire et les actions de ce Groupe, ses propositions, on peut voir une fois de plus qu'il a été créé non pas pour régler le conflit, mais pour perpétuer l'occupation. Les groupes de lobby arménien ont une grande influence sur les coprésidents du Groupe de Minsk. C'est pourquoi ce groupe n'a pas eu de résultats pendant 28 ans », a estimé le président Ilham Aliyev.