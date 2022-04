Le président Ilham Aliyev félicite Emmanuel Macron pour sa réélection à la tête du pays

Bakou, 25 avril, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan Ilham Aliyev a adressé un message de félicitations à Emmanuel Macron pour sa réélection au poste de président de la République française.

« Cette année marque le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Azerbaïdjan et la France. La coopération fructueuse dans l'économie, l'énergie, ainsi que dans l’exploitation des gisements de pétrole et de gaz, la culture, l'éducation et un certain nombre d'autres domaines d'intérêt mutuel constitue l’un des facteurs clés qui déterminent nos relations. Je crois que cette coopération se poursuivra avec nos efforts conjoints au profit de nos peuples », lit-on dans le message de félicitations.

Dans son message le président azerbaïdjanais écrit : « Nous espérons que la République française, qui assure actuellement la présidence de l'Union européenne, soutiendra le processus de normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et l'élaboration d'un traité de paix entre les deux pays sur la base des cinq principes que nous avons présentés afin d'assurer une paix durable et une stabilité dans le Caucase du Sud ».

Le chef de l’Etat a exprimé ses meilleurs vœux à son homologue français, lui a souhaité plein succès dans l’exercice de fonctions futures.